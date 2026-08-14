AK Parti 25 yaşında: Erdoğan parti kuruluşunu bu sözlerle duyurmuştu

Bakan Fidan'dan Muhammed Salah yorumu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’de yaşananlara ilişkin Türkiye ile Mısır arasındaki temaslara dair değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferine de değinen Bakan Fidan, yıldız futbolcuya Türkiye'de gösterilen yoğun ilgiye dikkat çekerek, "Adeta Türk halkı ile Mısır halkı bu vesileyle kucaklaştı. Bu durumdan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.