Miras kalan ev ve arsalar için yeni dönem: Fiyatı artık o belirleyecek
Ticaret Bakanlığı, emlak sektörünü ilgilendiren iki yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. Miras kalan taşınmazların aile içinde satışında yeni dönem başlarken, emlakçıların sosyal medyada ilan paylaşımına ilişkin kurallar da değişti.
Ticaret Bakanlığı, emlak sektörüne ilişkin iki yeni düzenlemeyi devreye aldı. Düzenlemelerden biri miras kalan taşınmazların aile içinde satışını kolaylaştırırken, diğeri emlakçıların sosyal medya üzerinden ilan paylaşımına ilişkin kuralları değiştirdi.
Miras kalan taşınmazda yeni dönem
Mirasçılar arasında ortak taşınmazların satışında yaşanan anlaşmazlıkların önüne geçilmesi amacıyla yeni bir uygulama getirildi. Daha önce mirasçıların tamamının onayı gerekirken, yeni düzenlemeyle ortaklığın sona erdirilmesi halinde satışın öncelikle aile içindeki mirasçılara yapılmasının önü açıldı.
Satış öncesinde taşınmazın değerini ise eksper belirleyecek. Böylece taraflar arasındaki fiyat anlaşmazlıklarının da azaltılması hedefleniyor.
Emlak ilanlarında sosyal medya düzenlemesi
Bakanlığın ikinci düzenlemesi sosyal medya üzerinden paylaşılan emlak ilanlarını kapsıyor.
Daha önce emlakçıların sosyal medyada ilan paylaşmasına yönelik kısıtlama bulunurken, artık yetkilendirilmiş taşınmazlar için istisna getirildi. Yetkili emlak işletmeleri, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'yle uyumlu ilanlarını sosyal medya platformlarında paylaşabilecek
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