Verginin de Bayraktar’ı: Selçuk Bayraktar beşinci kez zirvede

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Buna göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021-2025 yıllarında art arda 5 kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri oldu.

İKİ KARDEŞİN VERGİSİ 5,5 MİLYAR LİRA OLDU

2025 vergilendirme döneminde Selçuk Bayraktar 2 milyar 991 milyon 536 bin lira, Haluk Bayraktar da 2 milyar 502 milyon 27 bin lira gelir vergisi beyan etti. İki yöneticinin ödediği toplam gelir vergisi 5 milyar 493,6 milyon lirayı buldu. Savunma ve havacılık sektöründe son 5 yılın ihracat lideri olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36, Bayraktar AKINCI TİHA için 16 ülkeyle olmak üzere toplamda 39 ülkeyle tedarik sözleşmesi imzaladı. 2021'de 664 milyon dolar olan ihracatını 2022'de 1,2 milyar, 2023 ve 2024'te 1,8'er milyar dolara çıkaran firma, 2025 yılında bu rakamı 2,2 milyar dolara ulaştırdı. Cirosunun yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, dünyada 8 bin 500'den fazla personele de istihdam sağlıyor.

RAHMİ KOÇ ÜÇÜNCÜ SIRADA

2025 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesinin üçüncü sırasında 830 milyon 795 bin 72 lirayla Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç bulunuyor. Listenin dördüncü sırasında 676 milyon 261 bin 752 lirayla Mehmet Sinan Tara yer aldı. Listenin, 5, 6 ve 8'inci sırasındaki kişiler isimlerinin açıklanmasını istemedi. Listede yedinci sırada 557 milyon 655 bin 112 lirayla Erman Ilıcak, dokuzuncu sırada 448 milyon 694 bin 701 lirayla Mehmet Cengiz, onuncu sırada 430 milyon 317 bin 466 lirayla Ceyda Lale Tara yer aldı. Listede 78 mükellef ise isminin açıklanmasını istemedi.

ZİRAAT AÇIK ARA LİDER

2025 yılında en fazla kurumlar vergisi beyan eden ilk 100 mükelleften 36'sı isminin gizlenmesini talep etti. En fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında ilk sırada 80'le İstanbul yer aldı. Listenin birinci sırasında 70 milyar 394 milyon 682 bin 569 lira vergi tahakkuku ile Ziraat Bankası yer buldu. İkinci ve beşinci sırada yer alan kurumlar ise isminin açıklanmasını istemedi. Üçüncü sırada 22 milyar 908 milyon 18 bin 998 lira vergi tahakkukuyla Vakıflar Bankası Türk yer aldı. Türkiye Garanti Bankası 20 milyar 77 milyon 580 bin 965 lirayla listenin dördüncü sırasında öne çıktı. QNB Bank, LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret, Emin Evim Tasarruf Finansmanı, Citibank, Allianz Sigorta ilk 10'da yer alan diğer kurumlar oldu.

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