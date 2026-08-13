Ticaret Bakanı Bolat'tan Suriye'ye destek mesajı: Etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütünüz
Cilvegözü Gümrük Kapısı Tır Parkı'nın açılışında konuşan Bakan Bolat "Bütün gayemiz ticaretin artması. Ticaret artarsa ekonomiler büyür, ülkeler zenginleşir, halkların refahı artar. Esenlik gelir, huzur gelir" dedi. Bakan Bolat, lojistik merkezleri, hizmet sektörleri, imalathaneler anlamında da yatırımların, işbirliklerinin hızlandığını belirterek, Türkiye ile Suriye'nin etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütün olduğunu ve kıyamete kadar da her alanda öyle kalacağını vurguladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı Tır Parkı'nın açılışında, parkın 1200 araç kapasitesine sahip olduğunu söyledi.
Tesisin ihtiyaçtan dolayın 3 ay önce hizmete alındığını belirten Bolat, Hatay'ın 6 Şubat 2023'teki deprem felaketinde can kaybı, yaralı sayısı ve fiziki yıkım anlamında en büyük zararı görmüş kadim bir şehir olduğunu ifade etti.
Suriye'de ise 20 ayda asayişiyle çalışan organlarıyla, kurumlarıyla, özel sektörüyle halkının özgürlüğü, bağımsızlığı doya doya tattığı yeni bir devlet ve ülkenin doğduğunu belirten Bolat, "Bunları niye söylüyorum? Çünkü iki dost ve kardeş ülke olarak 1000 yıldan fazla aynı coğrafyada yaşayıp komşu, dost kardeş olup aynı tarihte yer almış olup ve din kardeşi olup da bu başarıları bu güzellikleri yeniden yaşayabilmek hepimizi çok çok mutlu ediyor. Bunun için Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz." diye konuştu.
Bolat, Suriye'nin büyük acılardan sonra yeniden ayakları üzerinde durduğunu ve güçlendiğini ifade ederek, "Çok iyi bir şekilde ilerliyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti devleti, hükümeti ve milleti olarak, halkı olarak kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz ve bütün gücümüzle, onlarla işbirliği içindeyiz. Siyasi, ekonomik, diplomatik, kültürel, eğitim, ticaret, yatırım her alanda gerçekten ilerliyoruz." dedi.
Körfez hadiselerinin altıncı ayını dolduracağını belirten Bolat, "Bu acı yıkım ve savaştan sonra şu da ortaya çıktı ki sadece Basra Körfezi'ne, Hürmüz Boğazı'na ticaret yolları olarak tek başına bağımlı kalmak oldukça riskli. Hepimiz için bölge ülkeleri için. O zaman karadan da kara yolları, demir yolları, enerji, boru hatlarına büyük bir ihtiyaç var. İşte bu bölgedeki dost ve kardeş ülkeler bunlar üzerinde harıl harıl çalışıyorlar." ifadesini kullandı.
Bolat, lojistik merkezleri, hizmet sektörleri, imalathaneler anlamında da yatırımların, işbirliklerinin hızlandığını belirterek, Türkiye ile Suriye'nin etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütün olduğunu ve kıyamete kadar da her alanda öyle kalacağını vurguladı.
Türkiye ve Suriye'nin uzun bir sınırı paylaştığını ifade eden Bakan Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Bakan Bolat, Yayladağı ilçesinde de gümrüğü büyüttüklerini ve genişlettiklerini, çalışmaların bitimine kısa bir süre kaldığını belirtti.
Antakya Gümrük Müdürlüğü'nün yatırım temelini yakında atacaklarını dile getiren Bolat, yine Hatay'ın merkez olduğu Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 90'ının tamamlandığını yakın bir zamanda açacaklarını ifade etti.
Diğer gümrük kapılarında yatırım programı içinde olan modernizasyon genişletme çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Bolat, şu değerlendirmede bulundu:
Bolat, Türkiye-Suriye ticareti ile ulaşım ve uluslararası transit ticaret koridorlarının ilerletilmesi için büyük gayret içinde olduklarının altını çizdi.
"Anlaşma imzalandıktan 9-10 ay içinde tamamlandı ve hizmete alındı"
Sınır kapılarında hayata geçirilen projeler hakkında bilgi veren Bolat, şöyle konuştu:
Tır parkının hayırlı olmasını dileyen Bakan Bolat, şunları kaydetti:
Konuşmaların ardından dua edildi ve tır parkının açılışı yapıldı.
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