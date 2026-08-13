Devlet desteği ile file sistemine geçtiler: Fındıkta işçilik maliyetini yüzde 80 azalttılar, 50 kişinin yaptığı işi 10 kişi yapıyor

Sistem sayesinde daha önce yaklaşık 25 işçiyle 4 günde topladıkları ve 100 işçi ücreti ödedikleri bahçelerini, 20 işçi ücreti vererek, çok daha az maliyetle hasat eden üreticiler, hem işçilik maliyetlerini düşürdü hem de zamandan tasarruf etti. Böylece hem işçilik ihtiyacı azalıyor hem de üreticiler günlerce süren geleneksel hasat yöntemine göre önemli ölçüde zaman kazanıyor.