Baba kız bin 500 rakımda 'olmaz' denileni başardı: Şimdi tonlarca ürün alacaklar

Üniversiteden döndü, ailesinin serasında üretime başladı





Zeynep Bulanık ise üniversite eğitimine rağmen ailesinin üretim çalışmalarına destek verdiğini söyledi. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olduğunu ve Türkiye ekonomisi üzerine yüksek lisans yaptığını belirten Bulanık, "Üniversitemiz tatilde. Şu an babamın yanında, seramıza, bahçemize yardımcı oluyorum elimden geldiği kadar. Bu sera aslında bizim bu bölge için olmaz denilen oldu. Biz kış memleketindeyiz. 2 bin rakıma yakın bir yerdeyiz. Babam emek etti, düşündü. Sulama olsun, sondajımız olsun. ‘Biz burada bunu yapacağız’ dedik. Elimizi attık ve çok şükür şu an ilk üretimimizi de alıyoruz" dedi.