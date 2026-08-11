Baba kız bin 500 rakımda 'olmaz' denileni başardı: Şimdi tonlarca ürün alacaklar
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde baba-kızın bin 500 rakımda kurduğu serada ilk domates hasadı gerçekleştirildi. İlçede yüksek rakımda sera üretiminin ilk örneklerinden biri olan serada 2 bin 500 domates fidesi toprakla buluşturulurken, sezon sonunda 20 tonun üzerinde ürün alınması hedefleniyor.
Saimbeyli ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde Hüseyin Bulanık ve kızı Zeynep Bulanık tarafından yaklaşık 1 dönüm arazi üzerine kurulan sera, yüksek rakımda tarımsal üretimin mümkün olduğunu göstermek amacıyla hayata geçirildi. İki tünelden oluşan serada yetiştirilen 2 bin 500 domates fidesinden ilk ürünler toplanırken, kış döneminde ise marul ve ıspanak yetiştirilmesi planlanıyor.
Bin 500 rakımda ilk cesaret
İlk hasada katılan Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, üretici Hüseyin Bulanık’ı tebrik ederek, seranın yalnızca bir tarımsal üretim alanı olmadığını, ilçede yüksek rakımda üretim açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.
Başkan Dal, "Bu seranın bulunduğu alanı gördünüz. Seramız bir dönüm üzerine kurulmuş. İki tünelden oluşan bir dönümlük seramız var. Buradaki önemli olan aslında yetiştirilen ürün veya yapılan faaliyet değil. Bin 500 rakımda ilk cesaretin atılması, ilk adımın atılması" dedi.
"Taşlık buğday tarlası üretim merkezine dönüştü"
Sera yatırımının başlangıcında üreticinin belediyeye başvurduğunu belirten Dal, arazi hazırlığından gübre ve iş makinesi desteğine kadar imkanlar ölçüsünde destek verdiklerini ifade etti.
Saimbeyli’ye yatırım yapmak isteyen herkese destek vermeye hazır olduklarını kaydeden Dal, bölgede "Kötün domatesi" olarak bilinen ürünün "Saimbeyli domatesi" adıyla markalaştırılması ve coğrafi işaret alması için çalışma yapılacağını belirtti.
"70 kamyon orman toprağı taşındı"
Seranın sahibi Hüseyin Bulanık ise arazinin daha önce buğday tarlası olarak kullanıldığını, taşlık bölümün ise kapsamlı çalışmalar sonucunda üretime kazandırıldığını söyledi.
Belediyenin desteğiyle arazinin düzenlendiğini aktaran Bulanık, "Öncelikle burası buğday tarlasıydı. Buğday tarlasının uç kısmı taşlık bir yerdi. Başkanımızın desteğiyle burası, o taşlar söküldü, düzenlendi. Buraya 70 kamyon orman toprağı taşındı. Bize çiftlik gübresiyle destek verildi. Şu anda 20 tonun üzerinde bir ürün bekliyoruz" dedi.
"Hava ve toprak birbirine uyuşuyor"
Yoğun kar yağışına rağmen seranın zarar görmediğini belirten Bulanık, yüksek rakımın ürün kalitesine de olumlu yansıdığını ifade ederek, "Çok kar yağdığı için ‘Bu kar serayı yıkar’ dediler. Seramız sağlam. Yüksek rakımın özelliği var. Burada sürekli güney-kuzey rüzgarlarının eksik olmaması, toprakların demirle zengin olması ürünün kaliteli olmasını sağlıyor. Domates de olsun, diğer ürünler de olsun kaliteli. Hava ve toprak birbirine uyuşuyor" diye konuştu.
Üniversiteden döndü, ailesinin serasında üretime başladı
Zeynep Bulanık ise üniversite eğitimine rağmen ailesinin üretim çalışmalarına destek verdiğini söyledi. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olduğunu ve Türkiye ekonomisi üzerine yüksek lisans yaptığını belirten Bulanık, "Üniversitemiz tatilde. Şu an babamın yanında, seramıza, bahçemize yardımcı oluyorum elimden geldiği kadar. Bu sera aslında bizim bu bölge için olmaz denilen oldu. Biz kış memleketindeyiz. 2 bin rakıma yakın bir yerdeyiz. Babam emek etti, düşündü. Sulama olsun, sondajımız olsun. ‘Biz burada bunu yapacağız’ dedik. Elimizi attık ve çok şükür şu an ilk üretimimizi de alıyoruz" dedi.
Üniversite eğitimi için bulunduğu Hatay’da seracılığın yaygın olduğunu gördüğünü anlatan Bulanık, "Ben Hatay’da okudum. 2020 yılında gittiğimde her yerde sera vardı. ‘Bizim de burada keşke daha fazla seramız olsa’ diye düşündüm. Komşularım ‘Zorlanıyorsun, çalışma’ dedi ama ben gelmeyince domatesleri özlüyorum" ifadelerini kullandı.
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