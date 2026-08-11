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Niğde'de hasat başlayınca talep patladı: Yüksek rakım kaliteyi artırıyor, Dubai ve Avrupa'dan sipariş yağıyor

Niğde'de hasat başlayınca talep patladı: Yüksek rakım kaliteyi artırıyor, Dubai ve Avrupa'dan sipariş yağıyor

20:29, 11/08/2026, Salı
IHA
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Niğde'de hasat başlayınca talep patladı: Yüksek rakım kaliteyi artırıyor, Dubai ve Avrupa'dan sipariş yağıyor

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde yüksek rakım ve gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkının etkisiyle kendine özgü renk, aroma ve tada ulaşan ürünün hasadı başladı. Bahçelerden özenle toplanan ürünler soğuk zincir korunarak işlenirken, başta İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya olmak üzere Avrupa ülkeleri ile Dubai’den gelen siparişler üreticiyi sevindirdi.

Türkiye’nin en geç hasat edilen kirazları arasında yer alan Ulukışla kirazı, özellikle gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki yüksek fark sayesinde farklı renk, tat ve aromaya ulaşıyor. Bölgenin kendine özgü iklim şartlarının sağladığı avantajla kalitesi ve tadı artan kirazlar, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ile Dubai’ye gönderiliyor. Bahçelerden toplanan ürünler, zaman kaybedilmeden soğuk hava depolarına taşınarak burada ihracata uygun şekilde işleniyor.


Türkiye’nin en geç hasat edilen kirazları arasında yer alan Ulukışla kirazı, özellikle gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki yüksek fark sayesinde farklı renk, tat ve aromaya ulaşıyor. Bölgenin kendine özgü iklim şartlarının sağladığı avantajla kalitesi ve tadı artan kirazlar, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ile Dubai’ye gönderiliyor. Bahçelerden toplanan ürünler, zaman kaybedilmeden soğuk hava depolarına taşınarak burada ihracata uygun şekilde işleniyor.

Yaklaşık 15 yıldır meyvecilik yaptığını belirten üretici ve işletmeci Yüksel Orhan, ağırlıklı olarak kiraz ve elma üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Yüksek rakımın kirazın kalitesine doğrudan katkı sağladığını belirten Orhan, "Kirazımızın diğer bölgelerde yetişen ürünlere göre önemli farklılıkları var. Bunlardan birincisi Türkiye’nin en son çıkan kirazlarından biri olması. İkincisi ise bölgenin yüksek rakımından kaynaklanan sıcaklık değişimi. Gündüzleri çok sıcak, geceleri ise oldukça serin oluyor. Bu sıcaklık farkı kirazın hem rengini hem tadını hem de aromasını olumlu etkiliyor" dedi.


Yaklaşık 15 yıldır meyvecilik yaptığını belirten üretici ve işletmeci Yüksel Orhan, ağırlıklı olarak kiraz ve elma üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Yüksek rakımın kirazın kalitesine doğrudan katkı sağladığını belirten Orhan, "Kirazımızın diğer bölgelerde yetişen ürünlere göre önemli farklılıkları var. Bunlardan birincisi Türkiye’nin en son çıkan kirazlarından biri olması. İkincisi ise bölgenin yüksek rakımından kaynaklanan sıcaklık değişimi. Gündüzleri çok sıcak, geceleri ise oldukça serin oluyor. Bu sıcaklık farkı kirazın hem rengini hem tadını hem de aromasını olumlu etkiliyor" dedi.

Hasat edilen ürünlerin soğuk zincir bozulmadan işlendiğini anlatan Orhan, kirazların Ulukışla’dan Altunhisar’daki soğuk hava deposuna getirildiğini söyledi. Orhan, "Ürünlerimiz hasadın ardından Altunhisar’da bulunan soğuk hava depomuza geliyor. Soğuk zinciri bozmadan burada işliyoruz. Ardından kirazlarımızın önemli bir bölümünü Avrupa ülkelerine ve Dubai’ye ihraç ediyoruz. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’ya ürün gönderiyoruz. Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamına kiraz gönderebilecek durumdayız ve bunu sağlıklı bir şekilde gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.


Hasat edilen ürünlerin soğuk zincir bozulmadan işlendiğini anlatan Orhan, kirazların Ulukışla’dan Altunhisar’daki soğuk hava deposuna getirildiğini söyledi. Orhan, "Ürünlerimiz hasadın ardından Altunhisar’da bulunan soğuk hava depomuza geliyor. Soğuk zinciri bozmadan burada işliyoruz. Ardından kirazlarımızın önemli bir bölümünü Avrupa ülkelerine ve Dubai’ye ihraç ediyoruz. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’ya ürün gönderiyoruz. Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamına kiraz gönderebilecek durumdayız ve bunu sağlıklı bir şekilde gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Bu yıl hem kalite hem verim iyi"


Geçen yıl yaşanan zirai don olaylarının kiraz üretimini ciddi şekilde etkilediğini ifade eden Orhan, bu yıl ise üreticinin yüzünün güldüğünü kaydetti.

"Bu yıl hem kalite hem verim iyi"Geçen yıl yaşanan zirai don olaylarının kiraz üretimini ciddi şekilde etkilediğini ifade eden Orhan, bu yıl ise üreticinin yüzünün güldüğünü kaydetti.

Türk kirazı Avrupa’da 3-4,5 euro arasında satılıyor


Türkiye’de üretilen kirazın kalitesine rağmen dünya pazarında hak ettiği fiyat seviyelerine ulaşamadığını söyleyen Orhan, kısa süre önce Şili’de kiraz üretimi ve ihracatını inceleme fırsatı bulduğunu belirterek; "Şili de kiraz üretiminde Türkiye’nin rakiplerinden biri. Orada kirazı kilogramı 7 dolar ile 15 dolar arasında değişen fiyatlarla satıyorlar. Biz ise Avrupa’ya yaklaşık 3 ile 4,5 euro arasında ürün gönderiyoruz. Ne yazık ki kirazımız hak ettiği yerde değil. Çok daha kaliteli bir kiraza sahip olmamıza rağmen daha düşük fiyatlarla ihracat gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Türk kirazı Avrupa’da 3-4,5 euro arasında satılıyorTürkiye’de üretilen kirazın kalitesine rağmen dünya pazarında hak ettiği fiyat seviyelerine ulaşamadığını söyleyen Orhan, kısa süre önce Şili’de kiraz üretimi ve ihracatını inceleme fırsatı bulduğunu belirterek; "Şili de kiraz üretiminde Türkiye’nin rakiplerinden biri. Orada kirazı kilogramı 7 dolar ile 15 dolar arasında değişen fiyatlarla satıyorlar. Biz ise Avrupa’ya yaklaşık 3 ile 4,5 euro arasında ürün gönderiyoruz. Ne yazık ki kirazımız hak ettiği yerde değil. Çok daha kaliteli bir kiraza sahip olmamıza rağmen daha düşük fiyatlarla ihracat gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Türkiye’nin en kaliteli kirazları Niğde’de"


Niğde kirazının iklim ve rakım avantajıyla kalite açısından öne çıktığını ifade eden Orhan, bölgede üretilen kiraza yurt dışından yoğun talep geldiğini söyledi.

Orhan,"Üretimde tamamen danışmanlarla çalışıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de bu konuda bize ciddi destek veriyor. Kontrollü ve bilinçli üretim yapıldığı zaman ürünün kalitesi daha da yükseliyor" diyen Orhan, Niğde kirazının uluslararası pazarda bilinirliğinin giderek arttığını kaydetti.

"Türkiye’nin en kaliteli kirazları Niğde’de"Niğde kirazının iklim ve rakım avantajıyla kalite açısından öne çıktığını ifade eden Orhan, bölgede üretilen kiraza yurt dışından yoğun talep geldiğini söyledi.Orhan,"Üretimde tamamen danışmanlarla çalışıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de bu konuda bize ciddi destek veriyor. Kontrollü ve bilinçli üretim yapıldığı zaman ürünün kalitesi daha da yükseliyor" diyen Orhan, Niğde kirazının uluslararası pazarda bilinirliğinin giderek arttığını kaydetti.

"Taleplere yetişemiyoruz"


Kiraz hasadının Niğde’ye geldiği dönemde Avrupa’dan yoğun sipariş aldıklarını belirten Orhan, mevcut üretimin zaman zaman talebi karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi.


Orhan, "Dünya, Niğde kirazının kalitesinin farkında. Kiraz sezonu bizim bölgemize geldiğinde taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Üreticilerimizin bu işi daha kontrollü yapması, profesyonel danışmanlarla çalışması ve kalite standartlarını koruması gerekiyor. Bunları sağladığımız takdirde Avrupa’nın kiraz ihtiyacının çok önemli bir bölümünü karşılayabilecek üretim kapasitesine ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Taleplere yetişemiyoruz"Kiraz hasadının Niğde’ye geldiği dönemde Avrupa’dan yoğun sipariş aldıklarını belirten Orhan, mevcut üretimin zaman zaman talebi karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi.Orhan, "Dünya, Niğde kirazının kalitesinin farkında. Kiraz sezonu bizim bölgemize geldiğinde taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Üreticilerimizin bu işi daha kontrollü yapması, profesyonel danışmanlarla çalışması ve kalite standartlarını koruması gerekiyor. Bunları sağladığımız takdirde Avrupa’nın kiraz ihtiyacının çok önemli bir bölümünü karşılayabilecek üretim kapasitesine ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.
Başlıklar :NiğdeKirazHasat
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