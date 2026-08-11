Yaklaşık 15 yıldır meyvecilik yaptığını belirten üretici ve işletmeci Yüksel Orhan, ağırlıklı olarak kiraz ve elma üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Yüksek rakımın kirazın kalitesine doğrudan katkı sağladığını belirten Orhan, "Kirazımızın diğer bölgelerde yetişen ürünlere göre önemli farklılıkları var. Bunlardan birincisi Türkiye’nin en son çıkan kirazlarından biri olması. İkincisi ise bölgenin yüksek rakımından kaynaklanan sıcaklık değişimi. Gündüzleri çok sıcak, geceleri ise oldukça serin oluyor. Bu sıcaklık farkı kirazın hem rengini hem tadını hem de aromasını olumlu etkiliyor" dedi.



