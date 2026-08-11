Gaziantep'in yeşil altını tezgahlardaki yerini aldı: Kilogramı bin 200 liradan piyasaya sürüldü

"Antep fıstığının fiyatı ne olursa olsun değer"





Gaziantep’e her geldiğinde Antep fıstığının fiyatı ne olursa olsun aldığını söyleyen Serpil Ceyhan, "Buradan her sene mümkün mertebede yolum düştükçe buraya geliyorum. Fıstık olsun, baharatları olsun kullanıyorum. Fıstık aldık, salçamızı aldık, baharatlarımızı aldık. Hepsini aşağı yukarı, yarım kilo olsun, bir kilo olsun aldık. Yani ben memnun kaldım yani. En ucuzu bile gerçekten güzel. Antep fıstığı için, Gaziantep fıstığı için değer. Esnaf gerçekten tok gözlü ve samimiyeti var. Yani buranın esnafı diğer şehirlerin esnafına göre bambaşka. Gaziantep’e geldiğinde fıstığı, baklavası, kendini özgü yemekleri onları da tattık. Yani her zaman memnun kalıyoruz ve Gaziantep fıstığı için değer" diye konuştu.