Kayseri'nin coğrafi işaretli Yamula patlıcanında hasat başladı: Lezzetiyle biliniyor, 50 farklı çeşitte değerlendiriliyor

‘BU SENE MAHSUL GÜZEL AMA VERİM AZ’





Bölgede 45 yıldır çiftçilik yapan Ahmet Bulut, “Patlıcan, 4’üncü ayın içinde ekilir. 7’nci ayın 15-20’sinde yetişir. Patlıcanın ekimi ve bakımı çok zor. Kendi patlıcanlarımızdan elde ettiğimiz tohumlarla makinelerle ekiyoruz. Çıktıktan sonra da otla mücadele ederek bu vaziyete getiriyoruz. Toplamasını ve çapalamasını yevmiye usulü işçiler yapıyor. Şu anda da zaten toplama yapılıyor. İşçiler, sabah 07.00’da başlayıp, akşam 17.00 gibi bırakırlar...