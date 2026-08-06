AKSUNGUR İHA destekli operasyonla zehir tacirlerine darbe

Kayseri’de polis ekipleri ve Havacılık Daire Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen AKSUNGUR İHA destekli operasyonda uyuşturucu madde satan şahıslar yakalandı.

İki ay süren çalışmalar sonucu eş zamanlı operasyonlar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ay süren ve Havacılık Daire Başkanlığı’na ait AKSUNGUR İHA’nın da katıldığı planlı çalışmalar kapsamında; eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda U.Ç. (26), S.T.Y. (43), S.A. (21), E.A. (36), Y.G. (34) ve H. G. (34) ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Beş şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.Ç., S.T.Y., E.A., Y.G. ve H.G. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ ve ‘6136 Sayılı Kanuna muhalefet’ suçlarından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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