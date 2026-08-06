Kayseri'de karşı şeride geçen otomobil ile minibüs çarpıştı: İki kişi yaralandı

Yakalanınca kendini savundu: Haberim yoktu

Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan kontrolde 1.63 promil alkollü olduğu belirlenen ve ehliyetine daha önce el konulduğu öğrenilen sürücüye 602 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücü ise "Kovalandığımdan haberim yoktu" diyerek kendini savundu.