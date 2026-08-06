344 basamakla ulaşılıyor: 'Yeryüzünün gözyaşı' turistleri mest ediyor

Aksaray'dan gelen Mehmet Südemer ise Yahyalı'ya ikinci kez geldiğini, daha önceki gelişinde Yeşilköy Şelalesi'ni görmediğini, bu yüzden bir kez daha bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.





Buraya inerken merdivenleri kullandıklarını dile getiren Südemer, "Çıkarken biraz zor olacak ama bu güzelliği görmek için kesinlikle değer." dedi.