Trump çocukluk dönemi aşılarına ilişkin önerileri sınırlayan kararnameyi imzaladı

Bursa'da kadın girişimci başardı: Aldığı destekle ABD ve Avrupa'ya açıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan girişimci Sibel Zeybek, devlet desteklerinden yararlanarak kurduğu tekstil atölyesiyle ABD ve Avrupa pazarına ihracat yapıyor. Zeybek yaptığı açıklamada "Bir müşterimiz daha önce ürünlerini Çin'den alıyordu. Yaklaşık 5 bin ürün hazırlayıp ABD'ye gönderdik. Çin pazarının elinden bir ürünü almış olduk. Böyle küçük bir yerde bunu yapabilmemiz bizim için büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.