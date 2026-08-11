Trump'tan İran için “büyük saldırı” mesajı: Yakında göreceksiniz

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısının ardından İran'la ilgili değerlendirmede bulundu. İran'ın ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu ve kendi askerlerine dahi maaş ödeyemediğini ileri süren Trump, buna rağmen İran'ın askeri açıdan halen Hürmüz Boğazı'nda sorun çıkarabilecek kapasiteye sahip olduğunu bildirdi.

Trump, boğazdan sadece kendilerinin izin verdiği tankerlerin geçebildiğini, diğer gemilerin ise ablukaya takıldığını belirterek, “Mayınları tamamen temizledik. Hürmüz Boğazı şu anda açık ve yüzde 100 bizim donanmamızın kontrolü altında” ifadelerini kullandı.

İran'la anlaşamamaları durumunda bu ülkeye yönelik büyük bir saldırı yapma ihtimallerinin olduğunu kaydeden Trump, “Yakında göreceksiniz. Eğer yapmak istersek bunu yapabilecek kapasitemiz var” diye konuştu.

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