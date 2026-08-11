ABD'den Kolombiya'daki deprem için 15.5 milyon dolarlık yardım
09:33, 11/08/2026, Salı
DHA
Acil durum ilan edişmişti
ABD, Kolombiya'da meydana gelen depremin ardından acil yardım çalışmalarında kullanılmak üzere 15,5 milyon dolar fon sağlayacağını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından ülke ile dayanışma içinde olunduğu belirtildi.
Açıklamada, Kolombiya için 15,5 milyon dolarlık yardım sağlanacağı, bu fonun acil barınma, gıda ve koruma ihtiyaçlarının karşılanması ile deprem değerlendirme çalışmalarında kullanılacağı kaydedildi.
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