13:37, 11/08/2026, Salı
Esed'e idam kararı sonrası Dera'daki camilerden tekbir sesleri yükseldi
Suriye'de milyonlarca insana zulmeden zalim ve devrik Rusya firarisi Beşşar Esed'e idam cezası verildi. Suriye mahkemesinin verdiği karar ülke genelinde coşkuyla karşılandı. Dera ilindeki camilerin minarelerinden tekbir getirildi.
Başlıklar :SuriyeBeşşar Esedİdam CezasıDeraTekbir
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