İsrail saldırılarının gölgesindeki Gazze'de yetimlerin yüzü güldü: Hamidiye Yaz Kampı uçurtma şenliğiyle sona erdi
İsrail’in ağır bombardımanı ve ablukası altında yaşam mücadelesi veren Gazze’de, savaşın yetim bıraktığı çocukların psikolojik rehabilitasyonu ve sosyal gelişimi amacıyla düzenlenen Hamidiye Yaz Kampı, duygu dolu anların yaşandığı kapanış töreniyle tamamlandı. Gazze'deki yetim minikler, yaz boyunca sanattan spora, dini eğitimden tiyatroya kadar birçok alanda etkinliklere katılarak moral depoladı.
Sanat, spor ve Kur'an eğitimiyle dolu dolu bir yaz
Savaşın yetim bıraktığı Filistinli çocukların geleceğe umutla bakmalarını hedefleyen kamp süresince çocuklar; Kur’an-ı Kerim ezberinin yanı sıra el sanatları, resim, spor ve tiyatro atölyelerinde yeteneklerini sergiledi. Kampın kapanış programında ise Osmanlı Mahamid İzcileri özel bir gösteri sunarak miniklere unutulmaz anlar yaşattı. Gösterinin ardından Gazzeli yetim çocuklar, kendi elleriyle hazırladıkları ve üzerlerinde Türk bayrağı ile aziz şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı uçurtmaları gökyüzüne havalandırdı. Gazze semalarını renklendiren uçurtmalar, hem çocukların mutluluğunu hem de Filistin halkının bitmeyen direniş ve umudunu simgeledi.
"Savaşın yorgunluğunu taşıyan yüzlerde yeniden tebessümler belirdi"
Çocukların ruh hallerindeki olumlu değişimin kendilerini derinden duygulandırdığını belirten organizasyon yetkilileri, bölgedeki insani yardım çalışmalarının önemine dikkat çekti: "Gazze'de savaşın yorgunluğunu ve acısını taşıyan küçük yüzlerde yeniden tebessümlerin belirdiğini görmek bizler için en büyük happiness oldu. Savaşın gölgelediği çocukluklar yeniden gerçek renklerine kavuşmaya başladı. Hayırseverlerimizin desteğiyle bu evlatlarımıza umut olmaya ve daha güzel bir gelecek inşa etmeye kararlılıkla devam ediyoruz."
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