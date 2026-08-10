Van'da şifalı bitkiler için hasat zamanı: Üniversitenin bahçesi ziyaretçileri ağırladı

"Van kedisi ve Van Kalesi kadar değerli"

Etkinlikte konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitenin yalnızca eğitim veren bir kurum olmadığını, bilimsel çalışmalarla bölgesel kalkınmaya da katkı sunduğunu söyledi. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nin eğitim ve AR-GE çalışmalarının yanında Van'ın tanıtımına ve ekoturizm potansiyeline de katkı sağladığını belirten Şevli, bahçenin daha geniş kitlelere tanıtılmasını istediklerini ifade etti. Şevli, "Van Kalesi ve Van kedisi ilimiz için ne kadar önemli simgelerse, biyolojik zenginliği ve bilimsel altyapısıyla Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçemiz de aynı ölçüde değer görmeli ve tanıtılmalıdır." dedi.

Küçük bir alandan kapsamlı uygulama alanına dönüştü

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk ise başlangıçta küçük bir alanda yürütülen çalışmanın zaman içerisinde Türkiye'nin en kapsamlı uygulama alanlarından birine dönüştüğünü belirtti.Her yıl ağustos ayında gerçekleştirilen hasat etkinliğiyle tarım sektörünün paydaşları arasında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Tunçtürk, bahçenin farklı bitki türlerinin yetiştirilmesinin yanı sıra eğitim ve araştırma faaliyetlerinde de kullanıldığını söyledi. Programa Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman'ın yanı sıra fakülte dekanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Dronla havadan da görüntülenen bahçede hasat sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.