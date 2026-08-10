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Van'da şifalı bitkiler için hasat zamanı: Üniversitenin bahçesi ziyaretçileri ağırladı
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17:41, 10/08/2026, Pazartesi

Van'da şifalı bitkiler için hasat zamanı: Üniversitenin bahçesi ziyaretçileri ağırladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde yetiştirilen bitkiler için bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hasat Bayramı" gerçekleştirildi. Farklı bitki türlerinin yer aldığı bahçe, hem üretim hem de bilimsel çalışmaların yanı sıra kentin ekoturizm potansiyeline katkı sunuyor. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü akademisyenlerinin yürüttüğü proje kapsamında oluşturulan bahçede yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkiler ile geofit türlerinin hasadı yapıldı. Etkinlik kapsamında ziyaretçilere bahçe tanıtılırken katılımcılar yetiştirilen bitkileri yakından inceleme ve fotoğraf çekme fırsatı buldu.

"Van kedisi ve Van Kalesi kadar değerli"

Etkinlikte konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitenin yalnızca eğitim veren bir kurum olmadığını, bilimsel çalışmalarla bölgesel kalkınmaya da katkı sunduğunu söyledi. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nin eğitim ve AR-GE çalışmalarının yanında Van'ın tanıtımına ve ekoturizm potansiyeline de katkı sağladığını belirten Şevli, bahçenin daha geniş kitlelere tanıtılmasını istediklerini ifade etti. Şevli, "Van Kalesi ve Van kedisi ilimiz için ne kadar önemli simgelerse, biyolojik zenginliği ve bilimsel altyapısıyla Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçemiz de aynı ölçüde değer görmeli ve tanıtılmalıdır." dedi.


Küçük bir alandan kapsamlı uygulama alanına dönüştü


Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk ise başlangıçta küçük bir alanda yürütülen çalışmanın zaman içerisinde Türkiye'nin en kapsamlı uygulama alanlarından birine dönüştüğünü belirtti.Her yıl ağustos ayında gerçekleştirilen hasat etkinliğiyle tarım sektörünün paydaşları arasında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Tunçtürk, bahçenin farklı bitki türlerinin yetiştirilmesinin yanı sıra eğitim ve araştırma faaliyetlerinde de kullanıldığını söyledi. Programa Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman'ın yanı sıra fakülte dekanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Dronla havadan da görüntülenen bahçede hasat sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Başlıklar :vanvan yüzüncü yıl üniversitesitıbbi ve aromatik bitkilertıbbi ve aromatik bitkiler bahçesihasat bayramı
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