10:23, 10/08/2026, PazartesiG: Güncelleme: 10:50, 10/08/2026, Pazartesi
Eski PÖH'den 'yok artık' dedirten atış: Gazi Furkan Düzenli kendisini rahatsız eden sineği sniper ile vurdu
Doğada yaptığı hassas atış videolarıyla tanınan eski Polis Özel Harekat (PÖH) keskin nişancısı ve içerik üreticisi Gazi Furkan Düzenli, sosyal medyada izleyenlerin ağzını açık bırakan sıra dışı bir atışa imza attı. Çekim esnasında kendisini rahatsız eden sineği affetmeyen usta nişancı, adeta santimetrik bir "intikam" aldı.
Bantla hedefe sabitledi, sniper ile tam isabet sağladı
Erzurum'daki poligonda ve açık arazide gerçekleştirdiği başarılı atışlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Furkan Düzenli, kendisini darlayan sineği yakalayarak hedef tahtasına bantla sabitledi. Daha sonra keskin nişancı tüfeğinin (sniper) başına geçen eski PÖH gazisi, metrelerce uzaktan yaptığı noktasal atışla sineği tam isabetle vurdu. Düzenli'nin "İntikam böyle alınır" notuyla sosyal medyada paylaştığı akılalmaz atış videosu, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak viral oldu.
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