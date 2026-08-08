Kars'ta 2 bin rakımda keşfedilmeyi bekleyen göl: Asboğa turizme hazırlanıyor

Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Doğal yapısıyla bölgedeki kuşlar için de önemli bir yaşam alanı oluşturan gölde yeşilbaş ördek, sakar meke, angut, martı ve balıkçıl gibi çok sayıda kuş türü bulunuyor. Yaklaşık 5 ay boyunca kar ve buzla kaplanan gölün, bu özelliği sayesinde yalnızca yaz aylarında değil kış mevsiminde de turizm açısından değerlendirilmesi bekleniyor.

"Çıldır Gölü'nün bir minyatürü diyebiliriz"

Kars Sarıkamış Kalkınma Vakfı Başkanı Oktay Yavlal, Asboğa Gölü'nün Sarıkamış ve Kars turizmine yeni bir destinasyon kazandırabileceğini söyledi. Gölün yaz ve kış turizmi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yavlal, "Bu göle Çıldır Gölü'nün bir minyatürü diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Yavlal, özellikle kış döneminde Sarıkamış'taki otellerde konaklayan turistlerin gölü ziyaret edebileceğini belirterek, bölgede ziyaretçilere yönelik çeşitli sosyal ve turistik imkanların oluşturulabileceğini dile getirdi. Asboğa Gölü'nün milli park statüsüne alınarak turizm destinasyonları arasına dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Yavlal, gölün ulusal ve uluslararası ölçekte tanınmasının bölge turizmine katkı sağlayacağını kaydetti. Doğal kaynak sularıyla beslenen, yüksek rakımı ve kış aylarında tamamen farklı bir görünüme bürünen Asboğa Gölü'nün turizme kazandırılması halinde Sarıkamış'ın doğal güzellikleri arasına yeni bir destinasyon daha eklenmiş olacak.