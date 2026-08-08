İstanbul güne kızıl gökyüzüyle uyandı: Galata Kulesi ve Boğaz'dan hayran bırakan manzara

Rize'de sarp kayalıkların üzerindeki tarihi miras: Zil Kale dört mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Çat Vadisi'ndeki sarp bir kaya üzerine kurulan Zil Kale, tarihi dokusu ve çevresindeki eşsiz doğayla dört mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Fırtına Vadisi'ne hakim konumuyla dikkat çeken tarihi yapı, dronla havadan görüntülendi. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğayla tarihin iç içe geçtiği noktalardan biri olan Zil Kale, bölgeye gelen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Çat Vadisi'nde sarp bir kaya kütlesinin üzerine kurulan tarihi kale, bulunduğu konum sayesinde çevredeki vadilere hakim bir manzara sunuyor. Yemyeşil ormanların arasında yükselen kale, özellikle doğa tutkunları için etkileyici bir görüntü oluşturuyor.
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