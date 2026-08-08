'Sunrooflu Cami' mimarisiyle dikkat çekiyor
Bursa'da otomobillerdeki sunroof sistemini andıran açılır-kapanır kubbesiyle dikkat çeken Safa Camii, Türkiye'deki sayılı örneklerden biri olarak ilgi görüyor. Kubbe açıldığında cami doğal havayla serinlerken, cemaat yaz aylarında klimasız ve ferah bir ortamda ibadet ediyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde bulunan Safa Camii, otomobillerde kullanılan sunroof sistemini andıran açılır-kapanır kubbesiyle Türkiye'nin en dikkat çekici ibadethaneleri arasında yer alıyor. Uzaktan kumandayla açılıp kapanabilen 120 metrekarelik kubbe sistemi sayesinde yaz aylarında cami doğal havayla serinliyor. Türkiye'de bu sistemin uygulandığı ikinci cami olarak gösterilen Safa Camii, Bursa'nın yanı sıra farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.
Modern mimari ile geleneksel cami anlayışını buluşturan yapı, yalnızca açılır kubbesiyle değil, alt katındaki sosyal alanlarıyla da dikkat çekiyor. Mini külliye anlayışıyla inşa edilen camide çocuklar için eğitim alanları ve çok amaçlı bölümler bulunurken, ibadetin yanı sıra günün her saatinde yaşayan bir merkez olma özelliği taşıyor.
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