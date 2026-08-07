Kalplere dokunan Hücre-i Saadet ziyareti: Görme engelli gencin arkadaşıyla koşarak Efendimiz'e selam vermeye gittiği anlar duygulandırdı

"Önemli olan insanın kalbinin gözünün açık olması"

Mescid-i Nebevî'ye doğru ilerlerken Ahmet Ergün'ün, "Millet yürüyerek gelemiyor. Sen görmüyorsun, koşarak geliyorsun birader. Nasıl olacak?" sorusuna görme engelli Görkem'in verdiği "Üzüldün mü? Önemli olan insanın bence kalbinin gözünün açık olması" yanıtı gönülleri fethetti. En ön sıradan Hücre-i Saadet'e ulaşan ve Efendimiz’in (s.a.v.) selamlama kapısına gelen iki gencin o anları duygu dolu dakikalara sahne oldu.

Hücre-i Saadet önünde gözyaşlarını tutamayan Ahmet Ergün, paylaştığı duygu dolu görüntülerin altına eklediği notla takipçilerine de anlamlı bir mesaj verdi. Gerçek körlüğün gözlerde değil kalplerde olduğunu vurgulayan Ergün, "Önce kendi nefsime söylüyorum sonra da üstüne alınan kim varsa alsın. Gözün görmemesi körlük değil; gönlün, kalbin, aklın görmemesi körlük! Her şeyi maddiyatta arayanların gözü maneviyatta kördür. Rabbim Görkem kardeşim gibi gönlüm ile görmeyi bana nasip etsin" ifadelerini kullandı.