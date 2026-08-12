13:52, 12/08/2026, Çarşamba
Yapraklı Yaylası düğün çiçekleriyle sarıya büründü
Çankırı’nın 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası, bahar mevsimiyle birlikte açan düğün çiçekleriyle adeta sarı bir örtüye büründü. Yapraklı ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan yaylada, her yıl mayıs ayında açan sarı düğün çiçekleri doğaya canlılık kattı. Yeşilin farklı tonlarıyla birleşen sarı çiçekler, yaylada kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken yaylaya gelen ziyaretçiler, sarı çiçeklerin arasında yürüyerek bol bol fotoğraf çekti. Bölge, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi. Dron ile kaydedilen görüntülerde, Yapraklı Yaylası’nın sarıya boyanan geniş alanları ve doğayla uyumlu manzarası gözler önüne serildi.
Başlıklar :ÇankırıYapraklı YaylasıDüğün Çiçeği
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