Bingöl’de kartpostallık manzara: Çatak Şelalesi dronla görüntülendi
Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki Çatak Şelalesi, lavanta tarlaları ve vadi içindeki doğal yapısıyla dronla havadan görüntülendi. İki koldan akan şelale, doğaseverlere görsel şölen sundu.
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yer alan Çatak Şelalesi, dron ile havadan görüntülenerek doğanın eşsiz güzelliğini gözler önüne serdi. Kent merkezine yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Çatak köyü sınırları içerisinde bulunan şelale, vadi içinde iki ayrı noktadan dökülen suların birleşmesiyle akışını sürdürüyor.
Kar ve kaynak sularıyla beslenen şelale, yağışların etkisiyle artan su debisi sayesinde daha güçlü ve belirgin bir görünüme kavuştu. Lavanta bitkileriyle çevrili yollardan geçilerek ulaşılan Çatak Şelalesi, hem doğal güzergâhı hem de vadi içindeki konumuyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Dronla kaydedilen görüntülerde şelalenin çevresindeki doğal güzellikler de dikkat çekti.
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