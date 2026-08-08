14:42, 08/08/2026, Cumartesi
Isparta'da karaçam ormanları renk cümbüşüne döndü: Mor ve sarı çiçekler büyüledi
Isparta'nın Eğirdir ve Aksu ilçelerindeki karaçam ormanları, açan mor ve sarı yabani çiçeklerle adeta tabloyu andıran görüntülere sahne oldu. Doğaseverlerin ilgisini çeken renk şöleni havadan da görüntülendi.
Isparta'nın Eğirdir ve Aksu ilçelerinde bulunan karaçam ormanları, yaz mevsimiyle birlikte açan mor ve sarı çiçeklerle adeta renk cümbüşüne dönüştü. Halk arasında
'kanlı basıra otu'olarak bilinen Silene compacta ile
"sığır kuyruğu"adıyla tanınan Verbascum thapsus bitkileri, ormanlık alanlarda geniş bir örtü oluşturarak doğaya eşsiz bir görünüm kazandırdı.
DOĞASEVERLERİN YENİ GÖZDESİ OLDU
Bölgede gerçekleştirilen orman sürümü ve seyreltme çalışmalarının ardından çiçek florasının zenginleştiği gözlemlendi. Karaçam ağaçlarının arasında açan mor ve sarı çiçekler, özellikle fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Kartpostallık manzaralar sunan ormanlar, ziyaretçilerine doğayla iç içe görsel bir şölen yaşatırken, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için de cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.
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