Kars’ın yaylalarında besicilerin üretim mesaisi başladı

Kars'ta havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte besiciler, sürülerini yüksek rakımlı yaylalara çıkararak yaz sezonunu başlattı. Yaklaşık üç ay boyunca yaylalarda konaklayacak üreticiler, hem hayvanlarını otlatıyor hem de süt ve süt ürünleri üreterek geçimlerini sağlıyor.

GÜN DOĞMADAN MESAİ BAŞLIYOR

Hayvancılığın önemli geçim kaynaklarından biri olduğu kentte besicilerin mesaisi günün ilk ışıklarıyla başlıyor. Sabah erken saatlerde sürülerini geniş meralara çıkaran üreticiler, gün boyunca hayvanların bakım ve kontrollerini yapıyor. Akşam saatlerinde ise sürüler yeniden ağıllara getiriliyor.

YAYLADA DOĞAL ÜRETİM SÜRÜYOR

Yüksek rakımlı yaylalarda kurdukları çadır ve taş evlerde yaşayan aileler, sağımı yapılan sütten geleneksel yöntemlerle peynir, tereyağı ve çeçil peyniri üretiyor. Doğayla iç içe geçen yayla yaşamı, yaz boyunca hem üretimin hem de hayvancılığın merkezinde yer alıyor. Dronla görüntülenen yaylalarda atlı çobanlar, geniş meralarda otlayan hayvan sürüleri ve doğal yaşam dikkat çeken manzaralar oluşturdu.