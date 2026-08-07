16:38, 07/08/2026, Cuma
Güzeldere Vadisi bahar renklerine büründü
Bitlis’in Tatvan ve Hizan ilçeleri arasında yer alan Güzeldere Vadisi, havaların ısınmasıyla birlikte baharın tüm tonlarını yansıtan doğal güzelliklere sahne oldu.
DOĞA YEŞİLİN VE SARININ TONLARIYLA CANLANDI
Bölgede etkili olan mevsimsel ısınma ile birlikte vadi boyunca açan çiçekler, yeşilin farklı tonlarıyla birleşerek görsel bir şölen oluşturdu. Kıvrılarak uzanan menderesler ise manzaraya ayrı bir estetik kattı.
FOTOĞRAF TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR
Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Güzeldere Vadisi, özellikle bahar aylarında sunduğu manzaralarla dikkat çekiyor. Bölgedeki doğal güzellikler dron ile havadan görüntülenerek kayda alındı.
Başlıklar :BitlisTatvanHizanGüzeldere Vadisi
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