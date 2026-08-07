Güzeldere Vadisi bahar renklerine büründü

Şarkıcı Çelik devlet hastanesine hayran kaldı: Tüm personelin emrine amadeyim

Yaptığı yardım faaliyetleri ve veresiye defterlerini kapatmasıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Çelik, bu kez İstanbul'da bulunan Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yaptığı ziyaretin ardından paylaştığı video ile dikkat çekti. Acil serviste tedavi gören bir dostunu ziyaret etmek için hastaneye gittiğini belirten Çelik, hastanedeki sağlık hizmeti ve personelin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda konuşan Çelik, "Burası Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi. Özel hastane değil burası. Devlet hastanesi. Bir vesileyle acilde yatan bir dostumuzu ziyarete geldim. Ben böyle iyi bakım, böyle iyi personel, böyle hastalara ilgi gösterilen bir yer görmedim. Bu hastanenin başhekimi kim? Kim yönetiyor? Ekibi, personeli kim? Hiç bilmiyorum. Ne isterlerse emirlerine amadeyim. Hastanenin doktorundan, başhekiminden, en aşağıda çalışan personeline kadar ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım. O kadar mutlu oldum." ifadelerini kullandı.