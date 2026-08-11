Kızılırmak Deltası'nın doğal hazinesi çiftçiye kazanç oldu

Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgede bulunan delta, zengin biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çekerken, sulak alanlarda kendiliğinden yetişen goga otu da yöre halkına ekonomik katkı sağlıyor.

GÜN DOĞMADAN HASADA ÇIKIYORLAR

19 Mayıs ilçesine bağlı Yörükler Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesinden alınan özel izinle sabahın ilk ışıklarında deltaya gidiyor. Çiftçiler, bitkinin yalnızca dişi olanlarını tek tek sökerek hasat ediyor. Toplanan goga otları daha sonra açık alanda 20 ila 25 gün kurutuluyor.

KİLOGRAMI 120 LİRAYA KADAR ALICI BULUYOR

Kurutma işleminin ardından satışa sunulan goga otu, hasır ve farklı el sanatları ürünlerinin yapımında kullanılmak üzere talep görüyor.

Çiftçiler, ürünü kilogramı 100 ile 120 lira arasında değişen fiyatlarla satarak aile bütçelerine ek gelir sağlıyor. Doğal yaşamın korunması amacıyla kontrollü şekilde gerçekleştirilen hasat, hem bölgenin ekolojik dengesini gözetiyor hem de Kızılırmak Deltası'nın doğal zenginliğini ekonomik değere dönüştürüyor.