Rize yaylalarında bir sadaka-i cariye: 1996'da yapılan hayrat darda kalanlara yuva oluyor

Darda kalanlar için her şey düşünülmüş

1996 yılında hayırsever bir vatandaş tarafından inşa ettirilen kubbe mimarili taş yapı, yaylada mahsur kalan veya konaklamak isteyen yolcuların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmış. İçerisinde kıble yönü tayin edilen, yerleri halı ve döşeklerle kaplı olan yapıda; zorlu kış şartları için odun, ocak, tuz, çaydanlık ve hatta okunacak kitaplara kadar her detay yer alıyor. Dışında ise yemek pişirmek isteyenler için mangal ve ocak alanı bulunuyor.

"Sadakanın sadece parayla olmadığını gösteren muazzam bir eser"

Kulübeyi ziyaret eden ve içindeki ince düşünülmüş detayları sosyal medyada paylaşan motorcular, hayratı yaptıran vatandaşa dua ederek hatıra bıraktı. İçeride çay demleyip mola veren ekip, "Burası darda kalanlar için yapılmış harika bir yer. Burayı yaptırandan Allah razı olsun" ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Paylaşılan görüntüler, Anadolu insanının alçakgönüllü ve yardımsever ruhunu bir kez daha gönüllere dokunarak hissettirdi.