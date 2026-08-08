Salda Gölü'nde güvenlik atlı jandarmalara emanet

Kars'ta 2 bin rakımda keşfedilmeyi bekleyen göl: Asboğa turizme hazırlanıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 bin 7 metre rakımda bulunan Asboğa Gölü, doğal güzelliği ve zengin kuş popülasyonuyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 237 bin metrekarelik alanı kaplayan gölün, yaz ve kış turizmine kazandırılması hedefleniyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesine yaklaşık 11 kilometre mesafede bulunan Asboğa Gölü, yüksek rakımda sakladığı doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor. Yer altından çıkan doğal kaynak sularıyla oluşan ve 2 bin 7 metre rakımda yer alan göl, yaklaşık 237 bin 243 metrekarelik alanı kaplıyor. Özellikle yaz aylarında çevresini kaplayan yosunlarla farklı bir görünüme bürünen Asboğa Gölü, dron görüntülerinde de etkileyici manzarasıyla öne çıkıyor.