Konya’da yürekleri ısıtan görüntü: İş elbisesiyle camiye gelen minik çırağa unutulmaz jest

İmam seccade verdi, cemaat hediyelerle sevindirdi

Olay, Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi’nde bulunan Polatlar Hacı Cemal Hatip Camii'nde meydana geldi. Günün yorgunluğu ve üzerindeki iş elbiseleriyle namaz kılmak için camiye gelen küçük çocuğu fark eden cami imamı, minik çırağın rahat bir şekilde ibadet edebilmesi için önüne hemen bir seccade serdi. İmamın bu kapsayıcı tavrıyla cemaatle birlikte namazını eda eden çocuk, namaz sonrasında da büyük bir sürprizle karşılaştı.

Namazın ardından camide bulunan duyarlı bir esnaf, küçük çocuğu yanına çağırarak kendisine çeşitli hediyeler verdi. Hem imamın hem de esnafın bu anlamlı davranışı küçük çocuğu sevindirirken, camideki vatandaşlardan ve sosyal medyadan büyük takdir topladı.