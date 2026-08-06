Ankara'da 80 minik yürek için unutulmaz gün: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden renkli sünnet şöleni

Nostaljik araç konvoyu ve Hacı Bayram-ı Veli ziyareti

Sünnet kıyafetleri Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından karşılanan minikler ve aileleri, gün boyu süren dolu dolu bir programla moral depoladı. İlk olarak Aslanhane Camisi ile Hacı Bayram-ı Veli Camisi ve Türbesi'ni ziyaret eden çocuklar, daha sonra nostaljik araçların yer aldığı renkli konvoy eşliğinde başkent turuna çıktı. Çengel Han Oyuncak Müzesi ve Mogan Gölü gezileriyle neşeli anlar yaşayan çocuklara, İncek'teki şölen alanında özel animasyon gösterileri sunuldu, geleneksel oyunlar oynatıldı. Günün sürprizi olarak ise şölene katılan çocuklara bisiklet hediye edildi.

Türkiye genelinde binlerce çocuğa ulaşılıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2024 yılından bu yana ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik başlattığı ücretsiz sünnet ve sosyal destek hamlesini aralıksız sürdürüyor. Kurum verilerine göre bu yıl 69 ilde toplam 1.963 çocuğa ulaşılırken, yıl sonuna kadar bu sayının 2 bin 289'a çıkarılması hedefleniyor.