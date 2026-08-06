Salah'a 'küresel ısınma' uyarısı: Araklı'dan arazi verelim

"Çocuklarına küresel ısınmadan etkilenmeyecek bir gelecek bırak"

Yıldız futbolcuyla yakından ilgilenen ve bir süre sıcak bir sohbet gerçekleştiren Belediye Başkanı Çebi, söze küresel iklim değişikliğinden girerek sürpriz bir teklifte bulundu. Araklı'nın gelecekte yaşanabilirliği en yüksek, serin ve doğa harikası bölgelerden biri olacağını vurgulayan Çebi, dünyaca ünlü futbolcuya şu dikkat çeken öneriyi sundu: "Size buradan güzel bir arazi verelim. Çocuklarınıza ve torunlarınıza gelecekte küresel ısınmadan etkilenmeyen, doğayla iç içe güzel bir yer bırakmış olursunuz."

Başkan Çebi’nin bu vizyoner ve bir o kadar da sempatik teklifini tebessümle karşılayan Muhammed Salah, nazik daveti ve misafirperverliği için belediye başkanına teşekkür etti.