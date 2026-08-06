Salah'a 'küresel ısınma' uyarısı: Araklı'dan arazi verelim
Trabzonspor’un dünyaca ünlü yeni transferi Muhammed Salah, bordo-mavili kulübün tanıtım filmi çekimleri için Araklı ilçesinin muazzam doğasına sahip Marzuba Mahallesi’ne konuk oldu. Çekimler sırasında dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı karşılayan Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ile Salah arasındaki sohbet, hem tebessüm ettirdi hem de gündeme damga vurdu.
"Çocuklarına küresel ısınmadan etkilenmeyecek bir gelecek bırak"
Yıldız futbolcuyla yakından ilgilenen ve bir süre sıcak bir sohbet gerçekleştiren Belediye Başkanı Çebi, söze küresel iklim değişikliğinden girerek sürpriz bir teklifte bulundu. Araklı'nın gelecekte yaşanabilirliği en yüksek, serin ve doğa harikası bölgelerden biri olacağını vurgulayan Çebi, dünyaca ünlü futbolcuya şu dikkat çeken öneriyi sundu: "Size buradan güzel bir arazi verelim. Çocuklarınıza ve torunlarınıza gelecekte küresel ısınmadan etkilenmeyen, doğayla iç içe güzel bir yer bırakmış olursunuz."
Başkan Çebi’nin bu vizyoner ve bir o kadar da sempatik teklifini tebessümle karşılayan Muhammed Salah, nazik daveti ve misafirperverliği için belediye başkanına teşekkür etti.
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