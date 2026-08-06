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Trabzon’da Salah’a coşkulu karşılama
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08:47, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:03, 06/08/2026, Perşembe

Trabzon’da Salah’a coşkulu karşılama

Trabzonspor’un renklerine kattığı dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mohamed Salah, ayak bastığı Trabzon’da on binlerce bordo-mavili taraftarlarca coşku ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

TRABZONSPOR’un renklerine kattığı dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mohamed Salah, ayak bastığı Trabzon’da on binlerce bordo-mavili taraftarlarca coşku ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan transferde mutlu sona ulaşan Trabzonspor, serbest statüde bulunan Mohamed Salah ile sözleşme imzaladı. Bugün geldiği İstanbul’da sponsoru Acıbadem Maslak Hastanesi’nde sağlık kontrollerinden geçen yıldız futbolcunun, hazırlanan protokolün imzalanmasının ardından transfer resmiyet kazandı. Trabzonspor taraftarları da yıldız futbolcuyu karşılamak için havalimanında saatler öncesinde toplanmaya başladı. Salah, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte saat 20.30’da özel uçakla Trabzon Havalimanı’na geldi. Salah, ayak bastığı Trabzon’da on binlerce bordo-mavili taraftarlarca coşku ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Salah’ın 3’lü çektirdiği taraftarlar ‘Ya Allah Bismillah Mohamed Salah’ tezahüratlarında bulundu. Kalabalık nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alınan ve 400’ü aşkın polisin görev aldığı havalimanı VIP çıkışının yanı sıra havalimanı iç kısmı ile Karadeniz Sahil Yolu’ndaki trafikte aksamalar meydana geldi, uzun araç kuyrukları oluştu. Mısırlı yıldız oyuncu için havalimanındaki karşılama töreni adeta izdihama dönüştü. Karşılamada Salah’ın üzerine 10 numaralı adının yazılı olduğu yeni sezon forması yer alırken, coşkulu taraftarlar Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’a da sevgi gösterilerinde bulundu.

‘TAKIMA KATILMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM’


Premier Lig’de gösterdiği performansla adını dünya futbol tarihine yazdırıp, kariyerinde birçok bireysel ve takım başarısı elde eden Salah, havalimanında açıklamalarda bulundu. Salah, “Öncelikle bu inanılmaz ortamda olmaktan dolayı çok mutluyum. Ne kadar şaşırdığımı ve ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Burada 25 bin kişi var. Daha önce böyle bir şey görüp görmediğimi inanın ben de hatırlamıyorum. Böylesine büyük bir sevgi görmek beni çok mutlu ediyor. Transferden dolayı çok mutluyum ve takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gittiğim her yerde bir şeyler kazanmaya çalıştım. Umarım ligde ve Avrupa’da iyi işler yapabiliriz. Burada da başarılı olmak adına çok çalışacağım. Çünkü daha önce bulunduğum kulüplerde başarılar kazandım. Aynısını Trabzonspor’da da yapmak istiyorum” dedi.

Başkan Ertuğrul Doğan da, taraftarlara teşekkür etti.

Öte yandan yarın akşam saatlerinde Papara Park'ta düzenlenecek resmi imza töreninde yeniden taraftarlarla buluşacak olan Salah, havalimanından ayrılıp tesislere hareket etti.

Başlıklar :mohamed salahsalahtrabzontrabzonsporbordo-mavilitransferfutbol yıldızı
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