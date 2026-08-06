Dedesini görünce sevinçten havalara uçtu

Evlerinin bir odasını mescide çevirdiler: 'En huzurlu köşemiz oldu'

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü. Dört çocuklu bir aile, evlerindeki yaklaşık 15 metrekarelik bir odayı tamamen mescit olarak düzenledi. Ailenin paylaştığı görüntülerde, odanın kıbleye denk gelen duvarına alçıpandan mihrap yaptırıldığı görülüyor. Mihrabın çevresi ise hat levhaları, Besmele yazısı ve İslami dekorlarla süslendi. Krem tonlarının hakim olduğu odada halıfleks zemin, oturum için minder tarzı sedir ve sade dekorasyon tercih edildi. Aile, bu alanı namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve birlikte vakit geçirmek için kullandıklarını belirterek, "Evimizin en huzurlu köşesi oldu." notunu paylaştı. Sosyal medyada binlerce beğeni alan paylaşımın ardından birçok kullanıcı, ev içinde ibadete ayrılan bu özel alanın hem estetik hem de manevi atmosferini beğendiğini ifade eden yorumlarda bulundu.