Tarsus Doğa Parkı'nda yavru sevinci
Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda yıl içinde birçok türde yeni doğum gerçekleşti. Zebradan lemura, sırtlandan ceylana kadar dünyaya gelen yavrular ziyaretçilerle buluşmaya başladı.
Popülasyon büyümeye devam ediyor
Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı, yıl içerisinde dünyaya gelen yeni yavrularla hareketlendi. Büyükşehir Belediyesine bağlı parkta midilli, eşek, ceylan, antilop, at, zebra, lemur, sırtlan, babun ve örümcek maymunu gibi birçok türün yavruları doğarak hayvan popülasyonunu artırdı. Doğa parkında dünyaya gelen yavrular, veteriner hekimlerin gözetiminde özenle büyütülüyor. Sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılan hayvanlar, gelişim süreçlerinin ardından doğal yaşam alanlarını andıran bölümlerde ziyaretçilerle buluşuyor. Tarsus Doğa Parkı'nda görev yapan veteriner hekim Sibel Mazlum, her doğumun hayvanların sağlıklı koşullarda yaşadığını gösterdiğini belirterek, "Her doğum, hem hayvanlarımızın sağlıklı koşullarda yaşadığının hem de uyguladığımız bakım, beslenme ve veteriner sağlık hizmetlerinin başarılı bir göstergesidir." dedi. Mazlum, bazı türlerde elde edilen başarılı doğumların biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, yeni doğan yavruların 24 saat uzman ekipler tarafından takip edildiğini söyledi. Doğa parkını ziyaret edenler ise birbirinden sevimli yavruları doğal yaşamlarına uygun alanlarda gözlemleme fırsatı buluyor.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.