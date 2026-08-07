Çöplüğü ormana çeviren adam: 78 yaşındaki Şeyhmus Erginoğlu'nun 31 yıllık yeşil sevdası
Mardin’de 78 yaşındaki Şeyhmus Erginoğlu, insanlığa ve doğaya örnek olacak tarihi bir başarıya imza attı. Yıllar önce bir çöp yığınından ibaret olan kurak araziyi tek başına temizleyerek işe başlayan Erginoğlu, 31 yıl boyunca diktiği binlerce fidanla bölgeyi adeta cennetten bir köşeye, devasa bir ormana dönüştürdü.
"Ben gelmeden evvel burası çöplüktü"
Gözü gibi baktığı fidanların gölgesinde hikayesini anlatan Şeyhmus Erginoğlu, doğaya olan tutkusunu ve azmini şu sözlerle dile getirdi: "Burası ben gelmeden evvel hepsi çöplüktü. Önce çöpleri topladım, sonra ağaç dikmeye başladım. Ben ölünceye kadar ağaç dikeceğim. Ağaç iyidir; hem dayak çeker, bize de yiyecek madde verir. Biz ağacın kıymetini bilmiyoruz."
Emekleri Kızılay Özel Ödülü ile taçlandıdı
Ömrünü fidanlara adayan ve kurak toprakları yeşerten Erginoğlu’nun bu örnek mücadelesi karşılıksız kalmadı. Yıllar süren karşılıksız emeği, çevreye ve topluma kattığı değer nedeniyle 2024 yılında Kızılay Özel Ödülü’ne layık görüldü. Alkışlar eşliğinde ödülünü alan Erginoğlu, azmiyle tüm Türkiye’ye ilham olmaya devam ediyor.
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