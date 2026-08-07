Çöplüğü ormana çeviren adam: 78 yaşındaki Şeyhmus Erginoğlu'nun 31 yıllık yeşil sevdası

"Ben gelmeden evvel burası çöplüktü"

Gözü gibi baktığı fidanların gölgesinde hikayesini anlatan Şeyhmus Erginoğlu, doğaya olan tutkusunu ve azmini şu sözlerle dile getirdi: "Burası ben gelmeden evvel hepsi çöplüktü. Önce çöpleri topladım, sonra ağaç dikmeye başladım. Ben ölünceye kadar ağaç dikeceğim. Ağaç iyidir; hem dayak çeker, bize de yiyecek madde verir. Biz ağacın kıymetini bilmiyoruz."

Emekleri Kızılay Özel Ödülü ile taçlandıdı

Ömrünü fidanlara adayan ve kurak toprakları yeşerten Erginoğlu’nun bu örnek mücadelesi karşılıksız kalmadı. Yıllar süren karşılıksız emeği, çevreye ve topluma kattığı değer nedeniyle 2024 yılında Kızılay Özel Ödülü’ne layık görüldü. Alkışlar eşliğinde ödülünü alan Erginoğlu, azmiyle tüm Türkiye’ye ilham olmaya devam ediyor.