18:49, 07/08/2026, CumaG: Güncelleme: 19:41, 07/08/2026, Cuma
Trabzon'daki düğünde nikah şekeri yerine köpek maması dağıttılar
Trabzon'da gerçekleşen bir düğünde gelin ve damadın davetlilere yaptığı sürpriz, sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Klasiğin dışına çıkarak farkındalık oluşturmak isteyen çift, nikah şekeri veya geleneksel hediyelikler yerine davetlilere paketlenmiş köpek mamaları dağıttı.
Bize sövüyor mu, farkındalık mı oluşturuyor?
Dağıtılan kedi ve köpek mamalarını gören bir davetlinin Karadeniz şivesiyle çektiği tepki videosu ise izleyenleri güldürdü. Şaşkınlığını gizleyemeyen davetli çektiği videoda şu ifadeleri kullandı: "Buraya düğüne geldik. Adam nikah şekeri diye köpek maması dağıtıyor ya! Bize sövüyor mu yoksa ne bileyim yani farkındalık mı yaratıyor? Kediye, köpeğe değer mi veriyor, ne yapmaya çalışıyor?" Gelin ve damadın sokak hayvanları için imza attığı bu hareket, sosyal medyada tartışmaya neden oldu.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.