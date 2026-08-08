21:23, 08/08/2026, Cumartesi
Sivas'ta kangal köpekleri podyuma çıktı: 253 köpek yarıştı
Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Gurbetçi Buluşmaları ve Gastronomi Festivali kapsamında Kangal Köpeği güzellik yarışması yapıldı. Sıcak Çermik Kaplıcası'nda düzenlenen yarışmada kangal köpekleri sahipleri tarafından podyuma çıkarıldı. Yarışmada 5 kategoride 253 köpek yarıştı. Hakem heyeti tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından kategorilerinde dereceye giren köpeklere madalya ve çeşitli hediyeler verildi.
Başlıklar :sivaskangal köpeğigüzellik yarışması
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