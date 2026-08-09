Sakarya'da girişimci ruh: 14 yaşındaki Buğra limonatayla asgari ücreti üçe katladı

Günde 6 saat mesai, ayda 90 bin lira kazanç

İki yıl önce yaz tatilini değerlendirmek için limonata satmaya karar veren lise öğrencisi Buğra Koç, annesinin hazırladığı ev yapımı limonataları bardağı 70 ve 80 liradan satıyor. Günlük 3 bin lira ciro yaptığını belirten genç girişimci, "Haftalık 3 bin liralık hammadde ve bardak masrafımı sadece bir günde çıkarıyorum. Günde 6 saat çalışıp ayda 90 bin lira kazanıyorum. Bu yaz çalışmaya başladıktan 14 gün sonra kendi kazancımla kendime akıllı telefon aldım" dedi. Gelecekte kendi "limonata kafesini" açmayı hedefleyen Buğra, emsali gençlere de "Evde telefonla oynamak yerine ticarete atılsınlar" çağrısında bulundu.

Yan tezgahta soğuk su satarak tabletini aldı

Buğra'nın ticari başarısından ilham alan 13 yaşındaki arkadaşı Ali Kemal Temel ise limonata tezgahının hemen yanında soğuk su satmaya başladı. Günlük ortalama 1.000 lira kazanan Ali Kemal, kazandığı parayla kendisine önce yeni bir tablet aldığını, şimdiki hedefinin ise yaz bitmeden elektrikli bisiklet almak olduğunu söyledi. İki arkadaşın dayanışması ve çalışma azmi çevredeki vatandaşlar ve müşteriler tarafından takdirle karşılandı.

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