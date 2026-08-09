Kurtuba Camii avlusunda asırlardır kullanılan sulama sistemi dikkat çekiyor

Salda Gölü'nde güvenlik atlı jandarmalara emanet

Burdur'daki Salda Gölü'nde yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzur ve güvenliği için atlı jandarma timleri görev yapıyor. Araçların ulaşamadığı ormanlık ve sahil bölgelerinde devriye gezen ekipler, bölgenin güvenliğinin yanı sıra doğal güzelliklerin korunmasına da katkı sağlıyor. Türkiye'nin en önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Salda Gölü, yaz döneminde çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Ziyaretçi yoğunluğunun arttığı bölgede güvenliğin sağlanması için jandarma ekiplerinin çalışmaları da sürüyor. Burdur'da görev yapan Atlı Jandarma Timleri, araçların giremediği ormanlık alanlar ile sahil kesimlerinde devriye gerçekleştiriyor. Atlarla gerçekleştirilen devriyeler sayesinde ekipler, karadan ulaşılması güç noktalarda da önleyici güvenlik faaliyetleri yürütüyor. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, atlı timlerin Salda Gölü çevresindeki devriye faaliyetleri yer aldı. Ekiplerin ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak ve bölgede huzuru korumak amacıyla devriyelerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Atlı jandarmalar, ziyaretçilerin yoğun olarak bulunduğu sahil kesimlerinin yanı sıra ormanlık alanlarda da görev yaparak olası olaylara karşı önleyici tedbir alıyor.