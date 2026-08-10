Dijital algoritmadan dünya medya devine: Manifest’e açılan kapılardaki soru işaretleri

Manifest’in belgeselini üstlenen İngiltere merkezli yapım şirketi Workerbee, yıllık cirosu milyarlarca avroyu bulan dünya medya devi Banijay grubunun bünyesinde yer alıyor. Dev holdingin yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda ise medya dünyasının en nüfuzlu figürlerinden biri oturuyor: Eski NBCUniversal CEO'su ve eski CNN Dünya Başkanı Jeff Zucker.

Yönettiği ağlar ve işgal ettiği tepe pozisyonlar göz önüne alındığında "kitle yönlendirme ve kamuoyu algısı oluşturma" konusunda uzman bir isim olarak tanımlanan Zucker, özellikle 7 Ekim 2023 sonrası süreçte ABD üniversitelerindeki İsrail karşıtı protestolara karşı aldığı sert tutum ve düzenlediği panellerdeki açık duruşuyla biliniyor.

Pazarlama başarısı sınırlarını aşan derin medya ağı

Siyasi krizlerde ve küresel algı süreçlerinde aktif rol oynayan, İsrail’e açık desteğiyle tanınan küresel bir medya patronunun; Türkiye'de henüz 2 yıllık, yolun çok başındaki bir müzik grubunun belgesel işine yatırım yapması sektörde geniş yankı buldu.

Kamuoyu, henüz kayda değer bir başarı elde etmemiş bir ekibe açılan bu devasa kapıların ve ucunun uluslararası medya ağına dayanmasının basit bir "doğru zamanlama" ya da "dijital pazarlama başarısı" olamayacağına dikkat çekiyor. Küresel medya çarklarının bu hamleyle neyi hedeflediği ise tartışılmaya devam ediyor.

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