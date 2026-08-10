Dijital algoritmadan dünya medya devine: Manifest’e açılan kapılardaki soru işaretleri
Türkiye müzik piyasasına 2024 yılında bir yarışma projesiyle adım atan altı kişilik Manifest grubu, henüz kariyerinin çok başındayken peş peşe imza attığı hamlelerle gündemin odağına yerleşti. Sahnelerde yıllarca emek verip kitle oluşturan birçok sanatçı öne çıkmayı beklerken; daha rüştünü ispatlamamış ve başarısı tartışılan bu genç ekibin sponsorluk kapılarını ardına kadar açması, dijital mecralardaki tartışmaları alevlendirdi. Sosyal medyada "Çok iyiler" diyenler ile eleştirenlerin algoritmayı sürekli beslemesi, ekibin ivmesini önce Londra konserine, hemen ardından da sürpriz bir belgesel projesine taşıdı. Ancak asıl dikkat çekici ve soru işaretleri barındıran nokta, belgeselin arkasındaki küresel medya ağı ve isimler.
Manifest’in belgeselini üstlenen İngiltere merkezli yapım şirketi Workerbee, yıllık cirosu milyarlarca avroyu bulan dünya medya devi Banijay grubunun bünyesinde yer alıyor. Dev holdingin yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda ise medya dünyasının en nüfuzlu figürlerinden biri oturuyor: Eski NBCUniversal CEO'su ve eski CNN Dünya Başkanı Jeff Zucker.
Yönettiği ağlar ve işgal ettiği tepe pozisyonlar göz önüne alındığında "kitle yönlendirme ve kamuoyu algısı oluşturma" konusunda uzman bir isim olarak tanımlanan Zucker, özellikle 7 Ekim 2023 sonrası süreçte ABD üniversitelerindeki İsrail karşıtı protestolara karşı aldığı sert tutum ve düzenlediği panellerdeki açık duruşuyla biliniyor.
Pazarlama başarısı sınırlarını aşan derin medya ağı
Siyasi krizlerde ve küresel algı süreçlerinde aktif rol oynayan, İsrail’e açık desteğiyle tanınan küresel bir medya patronunun; Türkiye'de henüz 2 yıllık, yolun çok başındaki bir müzik grubunun belgesel işine yatırım yapması sektörde geniş yankı buldu.
Kamuoyu, henüz kayda değer bir başarı elde etmemiş bir ekibe açılan bu devasa kapıların ve ucunun uluslararası medya ağına dayanmasının basit bir "doğru zamanlama" ya da "dijital pazarlama başarısı" olamayacağına dikkat çekiyor. Küresel medya çarklarının bu hamleyle neyi hedeflediği ise tartışılmaya devam ediyor.
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