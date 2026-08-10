20:34, 10/08/2026, PazartesiG: Güncelleme: 20:34, 10/08/2026, Pazartesi
Kispetini gören bir daha baktı: Pehlivan Recep Tayyip Erdoğan
Amasya’da düzenlenen 14 Yaş Türkiye Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Sivaslı Recep Tayyip Erdoğan, kispetindeki isim ve soyadıyla dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı isim ve soyadı taşıyan genç sporcu, 85 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Başarısıyla da öne çıkan pehlivan, güreşe küçük yaşlarda başladığını ve hedefinin milli formayı giymek olduğunu söyledi.
Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanPehlivanKispet
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