Kum zambakları sahili beyaza bürüdü
Samsun'un Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan sahilinde doğal olarak yetişen koruma altındaki kum zambakları, beyaz çiçekleriyle göz kamaştırdı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde Geyikkoşan sahilinde doğal olarak yetişen kum zambakları, açan beyaz çiçekleriyle sahile ayrı bir güzellik kattı. Sahilin kumluk bölümünde geniş bir alana yayılan kum zambakları, doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.
Koruma altındaki zambaklar, dronla havadan görüntülendi.
KUM ZAMBAKLARINA SIKI KORUMA
Geyikkoşan sahilinde doğal yaşam alanlarında yetişen kum zambaklarının korunması için çeşitli tedbirler uygulanıyor.
Koruma altındaki kum zambaklarını koparan veya doğal yaşam alanlarına zarar verenlere 2026 yılı için 699 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor. Sahilde geniş bir alana yayılan beyaz çiçekli kum zambakları, bölgenin doğal güzellikleri arasında öne çıkıyor.
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