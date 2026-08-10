Mandaların bunaltıcı sıcaklarda serinleten yolculuğu
Diyarbakır'da sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı günlerde mandalar, serinlemek için her gün yaklaşık 1,5 kilometre yol katederek göletlere ulaşıyor. Suda serinleyen mandaların dönüş yolculuğu da renkli görüntüler oluşturuyor.
Diyarbakır'da bunaltıcı sıcaklardan etkilenen mandalar, günün en sıcak saatlerinde serinlemek için göletlere götürülüyor.
Türkiye'de manda varlığı açısından Samsun'un ardından ikinci sırada bulunan Diyarbakır'da sıcaklık zaman zaman 40 dereceyi aşıyor, hissedilen sıcaklık ise 45 dereceye kadar ulaşıyor.
SERİNLEMEK İÇİN 1,5 KİLOMETRE YÜRÜYORLAR
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle mandalar, sabahın erken saatlerinde meralarda otlatılıyor. Otlatmanın ardından serinlemeleri için göletlere götürülen mandalar, her gün yaklaşık 1,5 kilometrelik yolculuğun ardından suya ulaşıyor. Gölete giren mandalar, bir süre suda kalarak bunaltıcı sıcakların etkisinden kurtuluyor.
GÜNÜN SONUNDA DÖNÜŞ YOLCULUĞU
Suda serinleyen mandalar, akşam saatlerine doğru yeniden meraların yolunu tutuyor. Sabah başlayan gölet yolculuğu, akşam saatlerinde dönüşle tamamlanırken, sıcak havalarda mandaları serinleten bu günlük yolculuk güzel görüntüler oluşturuyor.
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