Artabel Gölleri’nde doğayla iç içe eşsiz manzara

Kurtuba Camii avlusunda asırlardır kullanılan sulama sistemi dikkat çekiyor

İspanya'nın Kurtuba kentinde bulunan tarihi Kurtuba Camii'nin avlusundaki portakal ağaçlarının yüzyıllardır kullanılan sulama yöntemi, görenlerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 8. yüzyıldan bu yana kullanılan sistemde, avluda nizami şekilde sıralanan portakal ağaçlarının bulunduğu alanlar zeminden daha aşağıda tutuluyor. Ağaçların arasında ise suyun ilerlemesini sağlayan özel oluklar bulunuyor. Sulama sırasında tek bir noktadan verilen su, oluşturulan kanallar aracılığıyla ağaçların bulunduğu bölümlere ulaşıyor. Su, bir ağaç için ayrılan alanda birikerek taşmadan sonraki bölüme geçiyor ve böylece aynı su hattı üzerinden avludaki çok sayıda ağacın sulanması sağlanıyor. Sistemin dikkat çeken yönlerinden biri ise suyun kontrollü biçimde ilerlemesini sağlayan zemin düzeni. Ağaçların çevresindeki bölümlerin daha alçak seviyede bulunması ve aralarındaki olukların birbirine bağlı olması sayesinde suyun boşa akmasının önüne geçiliyor.