Artabel Gölleri’nde doğayla iç içe eşsiz manzara
Gümüşhane’de 21 gölü, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla dikkat çeken Artabel Gölleri Tabiat Parkı, karla kaplı zirveleri, çağlayan şelaleleri ve rengarenk çiçekleriyle doğa tutkunlarını ağırlıyor.
Doğu Karadeniz'in önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Gümüşhane'deki Artabel Gölleri Tabiat Parkı, yaz mevsiminin renkleriyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Torul ilçesi sınırlarında bulunan tabiat parkı, 3 bin 331 metre yüksekliğindeki Abdal Musa Tepesi'nin eteklerinde yer alıyor. Bünyesinde 21 göl barındıran park, bozulmamış doğal yapısı ve zengin bitki örtüsüyle bölgenin öne çıkan turizm destinasyonları arasında bulunuyor.
KARLI ZİRVELER, RENGARENK ÇİÇEKLER
Mevsim itibarıyla parkta kıştan kalan kar tabakaları da görülürken, şelalelerden akan sular ve açan çiçekler doğaya ayrı bir güzellik katıyor. Ziyaretçiler, göllerin çevresinde yürüyüş yaparak doğanın sunduğu manzaraların keyfini çıkarıyor. Park içerisindeki dere ve şelalelerin yanı sıra rengarenk çiçekler de ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
YABAN HAYATINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Kent merkezine yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Artabel Gölleri Tabiat Parkı, zengin yaban hayatıyla da dikkati çekiyor. Parkta bozayı, kızıl keçi, tilki, gelincik, sincap, sansar, yaban domuzu ve kurt gibi çok sayıda yaban hayvanı yaşarken, farklı kuş türlerine de ev sahipliği yapılıyor. Kaz, atmaca, şahin, kartal, akbaba, kerkenez, doğan, keklik, bıldırcın, su tavuğu, çulluk, kuyruksallayan ve ispinoz gibi kuşlar da parkın doğal yaşamını zenginleştiriyor.
DOĞA TUTKUNLARININ YENİ ROTALARINDAN
Karların erimesiyle birlikte su kaynaklarının canlandığı, çiçeklerin açtığı Artabel Gölleri Tabiat Parkı, yürüyüş ve doğa fotoğrafçılığıyla ilgilenen ziyaretçilerini bekliyor. Gölleri, yüksek rakımlı tepeleri, şelaleleri ve zengin yaban hayatıyla Artabel Gölleri, Doğu Karadeniz'in keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleri arasında öne çıkıyor.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.