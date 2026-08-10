Duygu dolu mezuniyet: Polis oldu ilk gururu anne babasıyla paylaştı

Şanlıurfa'dan Afyonkarahisar'a uzanan gurur hikayesinde, bir anne ve babanın yıllardır beklediği o an geldi. Abdulkadir Devrim, 32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi mezuniyet töreninin ardından polis üniformasının parçalarını anne ve babasına giydirerek duygu dolu anlara imza attı.

YILLARCA O GÜNÜ BEKLEDİLER

Evlatlarının polis olacağı günü yıllardır bekleyen anne ve baba, mezuniyet töreninin ardından hayatlarının en anlamlı hediyelerinden birini aldı. Abdulkadir, gururla taşıdığı polis şapkasını annesinin başına, polis ceketini ise babasının üzerine giydirdi.

ÜNİFORMASINI ANNE VE BABASINA GİYDİRDİ

O anlarda bir anne ve babanın evlatlarıyla duyduğu gurur gözler önüne serilirken, Abdulkadir'in bu anlamlı hareketi duygu dolu görüntüler oluşturdu. Bir evladın yıllarca hayalini kurduğu üniformayı, o hayalin en büyük destekçileri olan anne ve babasının üzerinde görmek ise mezuniyet sevincini bambaşka bir anlamla taçlandırdı.