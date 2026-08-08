Çocukların ‘Manifest-Müslüman atışması’ büyük ses getirdi: ‘Alkışa göre değil, Kur’an’a göre yaşa’

Üsküdar Meclisi'nde başkanvekilliği seçiminde skandal: CHP'nin geçersiz saydığı oylar ve bahaneleri

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap" suçlamaları kapsamında tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine yapılan Belediye Meclisi Başkanvekilliği seçimine skandal görüntüler damga vurdu. Meclisi yöneten CHP'li Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral, AK Parti adayının yazılı olduğu oy pusulalarındaki basit harf benzerliklerini mazeret göstererek geçerli oyları peş peşe iptal etti. Skandal kararlar, meclis salonunda sert tartışmalara ve tepkilere neden oldu.