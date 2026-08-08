Çocukların ‘Manifest-Müslüman atışması’ büyük ses getirdi: ‘Alkışa göre değil, Kur’an’a göre yaşa’
Eyüpsultan Müftülüğü’nün ‘Benim Ahlakım’ projesi kapsamında hazırlanan videoda çocuklar, Manifest üzerinden müzik, eğlence ve ahlak tartışmasına girdi. Karşılıklı atışma şeklinde hazırlanan video sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Eyüpsultan Müftülüğü’nün ‘Benim Ahlakım’ projesi kapsamında çocuklara yönelik hazırlanan bir video sosyal medyada gündem oldu. Manifest dinleyen bir grup çocuk ile buna karşı çıkan başka bir grubun karşılıklı atışması, müzik ve eğlence üzerinden ahlak tartışmasına dönüştü.
‘SANA NE, SEN ÇORUM BELEDİYE BAŞKANI MISIN?’
MÜZİK ÜZERİNDEN AHLAK TARTIŞMASI
Atışmada çocuklar, popüler kültürün çocuklar üzerindeki etkisi, müzik tercihleri, eğlence anlayışı ve ahlak kavramları üzerinden karşılıklı görüşlerini dile getiriyor.
'ALKIŞA GÖRE DEĞİL, KUR’AN’A GÖRE YAŞA'
Çocukların popüler müzik kültürü üzerinden gerçekleştirdiği karşılıklı atışma, sosyal medyada kısa sürede geniş etkileşim aldı.
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