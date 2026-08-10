Gazze'nin kuzeyine nefes aldıran adım: Filistin Kızılayı 120 yataklı Kuzey Sahra Hastanesini hizmete açtı
İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle sağlık altyapısının adeta çöktüğü Gazze Şeridi’nin kuzeyinde, Filistinlilerin yaralarına merhem olacak kritik bir adım atıldı. Filistin Kızılayı, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak amacıyla 120 yatak kapasitesine sahip Kuzey Sahra Hastanesi’ni törenle hizmete açtı.
Ameliyathaneden yenidoğana: Kuzey Gazze'deki tek ameliyat imkanı sunan merkez
İsrail’in Şifa Hastanesi başta olmak üzere bölgedeki tüm sağlık tesislerini yıkarak veya kullanılamaz hale getirerek yol açtığı sağlık krizinin ortasında kurulan sahra hastanesi, acil vakaların uzak mesafelere sevk edilme zorunluluğunu ortadan kaldıracak. Filistin Kızılayı İcra Direktörü Doktor Haydar el-Kudra, hastanede 2 ameliyathanenin yanı sıra yenidoğan, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk, genel cerrahi ve dahiliye bölümlerinin bulunduğunu açıkladı. Tesis, şu an Kuzey Gazze'de aktif olarak hasta kabulü yapan ve ameliyat imkanı sunan tek hastane konumunda yer alıyor.
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